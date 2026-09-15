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В Ивановской области количество многодетных семей выросло на 42% в течение пяти лет

В Ивановской области количество многодетных семей выросло на 42% в течение пяти лет

На данный момент в регионе насчитывается 11 565 многодетных пар, которые воспитывают 37 417 детей.15 сентября.

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