Салат "Берёзка" с куриным филе - один из популярных салатов для праздничного стола. Это блюдо, приготовленное с мясом курицы и жареными грибами получается очень вкусным и сытным, а оформляется в виде берёзки.
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