В Южной Корее произошла авиакатастрофа. Самолет при взлете столкнулся со стаей птиц, пошел на экстренную посадку во время которой не смог выпустить шасси, выкатился за пределы полосы, врезался в ограждение и взорвался.
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