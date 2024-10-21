В теплом секторе циклона: в Петербурге 21 октября будет плюс 12 градусов

И почти без дождей Петербург 21 октября окажется под влиянием тёплого сектора далёкого североатлантического циклона, выходящего своим центром в западную часть акватории Баренцева моря, сообщают «Метеовести».
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