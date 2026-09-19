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Газета.ру

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Песков заявил, что закон США о санкциях не может иметь позитивного влияния

Песков заявил, что закон США о санкциях не может иметь позитивного влияния

Принятый в США закон о санкциях не может позитивно отразиться на отношениях с Россией, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

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