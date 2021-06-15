Закон и Порядок

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США: «Наше это наше. А про ваше поговорим!». Юрий Селиванов

США: «Наше это наше. А про ваше поговорим!». Юрий Селиванов

Американское видение женевских переговоров сводится, по сути, к наглой и заведомо бесплодной попытке  «выцыганить» у России важные стратегические  уступки, предложив  в обмен «от мертвого осла уши и от жилетки рукава»      После публичного и  весьма доходчивого разъяснения Владимира Путина о том, что Россия в Женеве будет настроена исключительно  на обсуждение вопросов представляющих взаимный интерес и не станет «педалировать» заведомо конфликтные темы, американская администрация явно засуетилась, очевидно, опасаясь предстать перед мировым сообществом в невыгодном свете.

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