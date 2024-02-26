Из России в Китай можно будет перебраться по канату

Длина канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ составит один километр. Ежегодно через нее смогут пересечь границу до двух с половиной миллионов человек в обоих направлениях, сообщает Telegram-канал НЕДЕБРИ.
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