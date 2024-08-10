Врать «нельзя»: спросят ли с российских военблогеров за искажённое освещение событий в Курской области

Менее чем за сутки эта пишущая братия совместными усилиями раздула кризисную ситуацию до масштабов библейской катастрофы: была нарисована картина прямо-таки разгрома российских частей прикрытия границы и прорыва крупных украинских сил на десятки километров вглубь.