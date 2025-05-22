Госдеп США одобрил продажу Эстонии комплексов Javelin

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Эстонии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и связанного с ним оборудования на предварительную сумму $296 млн, Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона (DSCA).
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