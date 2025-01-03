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Российский рынок акций начал 2025 год дальнейшим ростом

Российский рынок акций начал 2025 год дальнейшим ростом

Однако в течение торгового дня произошла коррекция. Рубль при этом просел к юаню. Каковы дальнейшие перспективы фондового рынка и российской валюты? Первый торговый день в новом году на Мосбирже начался с умеренного позитива.

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