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Сперцян забил в дебютной игре за «Аль-Ахли» – в товарищеском матче с «Пинцгау Зальфельден» из региональной лиги Австрии

Эдуард Сперцян дебютировал за саудовский « Аль-Ахли ».  Клуб играет товарищеский матч с командой региональной лиги Австрии « Пинцгау Заальфельден ».

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