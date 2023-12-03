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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин отбил 43 броска «Флориды» из 46, став 3-й звездой матча. У него 6 побед в 15 играх

Вратарь «Айлендерс» признан третьей звездой этой игры. Россиянин одержал 6-ю победу в текущем сезоне НХЛ, всего он провел 15 матчей.

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