Рязанцы чаще всего просят о реструктуризации потребительских кредитов

Потребитель может уйти на кредитные каникулы в рамках федерального закона, если документально подтвердит, что его доход за 2 последние месяца сократился более чем на 30%В I квартале 2025 года рязанцы просили реструктурировать остаток долга по ипотеке в среднем на сумму 2,9 млн рублей и по автокредиту на 1,2 млн рублей.
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