Редкий российский внедорожник Derways Cowboy в аутентичном состоянии продают за 1,3 млн рублей

В Карачаево-Черкесии продают редкий внедорожник Derways Cowboy: несмотря на приличный возраст (Derways Cowboy начали выпускать в 2004 году, а в 2006 году производство свернули), машина находится в аутентичном состоянии, а пробег составляет всего 80 тыс.
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