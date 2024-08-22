Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАДов

Роскачество обнаружило в продаже на маркетплейсах более 400 биологически активных добавок, которые содержат запрещенные вещества, в частности листья коки, перец опьяняющий (кава-кава), а также некоторые рецептурные лекарства.
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