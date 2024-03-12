Художник по костюмам показала фотопробы Матвеева и Бурунова в фильм «Мастер и Маргарита»

Эту версию киноадаптации культового романа собирался снимать Николай Лебедев ещё в 2018 году. Художник по костюмам Надежда Балабанова показала фотопробы актёра Максима Матвеева в фильм «Мастер и Маргарита».
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