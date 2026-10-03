Командир Татарин: выжить в бою поможет бдительность и внимательность

Осторожность и грамотная оценка обстановки вокруг могут помочь выжить на поле боя. Об этом в беседе с RT сообщил командир отделения сбора и эвакуации раненых сержант Дмитрий Минниханов с позывным Татарин.
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