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Командир Татарин: выжить в бою поможет бдительность и внимательность

Командир Татарин: выжить в бою поможет бдительность и внимательность

Осторожность и грамотная оценка обстановки вокруг могут помочь выжить на поле боя. Об этом в беседе с RT сообщил командир отделения сбора и эвакуации раненых сержант Дмитрий Минниханов с позывным Татарин.

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