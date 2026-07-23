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Регион 29

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В Архангельской области продолжаются плановые сезонные лесохозяйственные мероприятия

Ключевое направление сезонных работ — рубки ухода, которые позволяют создать благоприятные условия для роста деревьевКлючевое направление сезонных работ — рубки ухода, которые позволяют создать благоприятные условия для роста деревьев – По оценке Рослесхоза, Архангельская область на протяжении последних двух лет стабильно входит в пятерку регионов-лидеров по проведению рубок ухода в молодняках, – отметила министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области Анна Шевелева.

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