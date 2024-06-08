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Закон и Порядок

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Бриллианты, устрицы и дамы полусвета на ПМЭФ. Пир во время чумы или куда уходят деньги россиян

Бриллианты, устрицы и дамы полусвета на ПМЭФ. Пир во время чумы или куда уходят деньги россиян

Питер, жги! Тут  некоторые    товарищи,  которые   нам  совсем  не товарищи,   второй  день     глядят  в  замочную  скважину   на  ПМЭФ  и  вопят: "Пир  во  время   чумы,       лучше  бы    раздали  пенсионерам закупили  беспилотники, ДОКОЛЕ!"     и  вот  это  всё.

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