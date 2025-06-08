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США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

Решение администрации президента США Дональда Трампа ограничить поставки Украине технологий по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил России вызвано желанием Белого дома контролировать Киев в процессе урегулирования конфликта с Москвой.

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