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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булатов перед «Спартаком»: «10-й тур 10-го числа 10-го месяца – наш 10‑й номер сегодня забьет, надеемся. Готовим свои ухищрения, ловушки»

Главный тренер « Крыльев Советов » Сергей Булатов рассказал о настрое команды на матч против « Спартака ».

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