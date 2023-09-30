Зеленский планирует создать военный фонд, пополняемый из активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании фонда для развития производства оружия и строительства военных объектов Украины, для этого планируется использовать средства от продажи конфискованных активов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии