Склады загорелись в Кызыле на площади около 3 тыс. «квадратов»

Крупный пожар полыхает в складских помещениях в районе Правого берега Кызыла (Республика Тува). Пламя распространилось на площади почти 3 тысячи квадратных метров, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.