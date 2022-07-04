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Склады загорелись в Кызыле на площади около 3 тыс. «квадратов»

Склады загорелись в Кызыле на площади около 3 тыс. «квадратов»

Крупный пожар полыхает в складских помещениях в районе Правого берега Кызыла (Республика Тува). Пламя распространилось на площади почти 3 тысячи квадратных метров, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.

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