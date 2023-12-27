Нижегородец украл ключи и угнал машину у посетительницы кафе

В неприятную историю попала посетительница кафе в Приокском районе Нижнего Новгорода. Женщина рассказала полицейским, что из кармана её пальто пропали ключи от автомобиля, а сама иномарка исчезла с автостоянки.
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