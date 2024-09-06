Высказывание Путина о Харрис ввело в замешательство обоих кандидатов на пост президента США

45-й президент США и кандидат в президенты страны на грядущих выборах Дональд Трамп заявил, что не знает, как реагировать на высказывание президента РФ Владимира Путина о поддержке его соперницы, вице-президента США Камалы Харрис.
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