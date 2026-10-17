Главное в тезисах: Сделка по дизелю: Москва и Вашингтон договорились о поэтапном выводе поставок российского дизтоплива из-под санкций до 7 апреля 2027 года с совокупным объёмом около 4,8 млн тонн.
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