Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Российская пропаганда» оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат

«Российская пропаганда» оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат

МК Mattie Neretin\Keystone Press Agency\Global Look Press Американское общество пребывает в потрясении: новая глава Национальной разведки США, Тулси Габбард, выступая в Сенате, открыто озвучила факты, которые долгие годы считались исключительно российской дезинформацией.

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Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Подозрительно разоткровенничалась. Русская армия подобралась к лабораториям и теперь надо срочно все эвакуировать что бы не достались технологии?  Трамп знал, какой Асад хороший, когда по просьбе дочери бомбил Сирию? Слова о террористах в Сирии подготовка к вторжению и вытеснения России из средеземноморья?
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