«Российская пропаганда» оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат

ДЗ

Дмитрий Зайцев

Подозрительно разоткровенничалась. Русская армия подобралась к лабораториям и теперь надо срочно все эвакуировать что бы не достались технологии? Трамп знал, какой Асад хороший, когда по просьбе дочери бомбил Сирию? Слова о террористах в Сирии подготовка к вторжению и вытеснения России из средеземноморья?