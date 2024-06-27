Ч

ЧилиИвано

В Москве просто боятся последствий своих действий, в Кремле 106 лет у власти как дети малые, собой любуются и смотрят как они выглядят со стороны, в новостях прямо замозолили ТрампаБайденом, потому и боялись войти в 2014 году на окраину России, когда русские люди ждали нашу армию с плакатами на улицах, потому что маловеры в молельных стенах Кремля уже 106 лет мечтают и смотрят как они выглядят со стороны. Потому Господь и гоняет плетью таких - маловеры не могут отвечать перед Богом за людей и земли, что им Дал. Этим маловерам как детям, неважно какого возраста, нужно построить песочницу отдельно, как Пётр 1 в 1703 году сделал для бояр-чиновников, а место молельное, Кремль отдать слугам Господа Бога Всевышнего, искренне радеющих за вверенное - с того и начинается возрождение земель и людей русских.