После теракта 23 июня в Дербенте глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что проведет ревизию личных дел всех чиновников и депутатов региона.
"По кровной мести убьем всех!" Кадыров - решителен, а Дагестан предает Путина
Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
В Москве просто боятся последствий своих действий, в Кремле 106 лет у власти как дети малые, собой любуются и смотрят как они выглядят со стороны, в новостях прямо замозолили ТрампаБайденом, потому и боялись войти в 2014 году на окраину России, когда русские люди ждали нашу армию с плакатами на улицах, потому что маловеры в молельных стенах Кремля уже 106 лет мечтают и смотрят как они выглядят со стороны. Потому Господь и гоняет плетью таких - маловеры не могут отвечать перед Богом за людей и земли, что им Дал. Этим маловерам как детям, неважно какого возраста, нужно построить песочницу отдельно, как Пётр 1 в 1703 году сделал для бояр-чиновников, а место молельное, Кремль отдать слугам Господа Бога Всевышнего, искренне радеющих за вверенное - с того и начинается возрождение земель и людей русских.
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37 мин.
eЕ
em54 Ерофеев
Конечно не гуманно наказывать родных террористов)))) но это надо, пусть каждый зарождающийся новый террорист думает а что будет с его семьей когда его прикончат, Сибирь, ссылка, поражение в правах))))))
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33 мин.
Leon
Это не только не гуманно, но и противозаконно. Я понимаю, сейчас эмоции хлещут через край, но пора включить мозги. Если такое на минуту представить, то тут такая резня начнется, что Холокост, вместе с Большим террором нам покажутся детским утренником.
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22 мин.
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