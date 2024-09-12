В двух омских министерствах расширят штат чиновников, в одном - сократят. Главе минимущества разрешат взять еще одного зама.
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В двух омских министерствах расширят штат чиновников, в одном - сократят. Главе минимущества разрешат взять еще одного зама.