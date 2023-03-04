Наш потерянный мир

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Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения СВО

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения СВО

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции.

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