Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения СВО

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции.
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции.
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