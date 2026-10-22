Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на Нижегородском экономическом форуме рассказал, какая поддержка нужна региональным компаниям для превращения договорённостей с индийскими партнёрами в действующие проекты: от проверки контрагентов и международных расчётов до помощи с логистикой и таможней.