Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Ему нужно уйти»: западная аудитория после объявления пасхального перемирия разнесла лгуна Зеленского

«Ему нужно уйти»: западная аудитория после объявления пасхального перемирия разнесла лгуна Зеленского

Запад после объявления пасхального перемирия вспомнил предыдущие отказы Украины от перемирия Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в 18:00 в субботу.

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