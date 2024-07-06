Токаев заявил о глобальной экологической катастрофе на Каспийском море

Каспийское море находится под серьезной угрозой пересыхания в ближайшем будущем. Об этом предупредил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что связанные с этим экологические проблемы нельзя игнорировать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии