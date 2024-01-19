В Британии испугались решения России по рыболовству в Баренцевом море

ВБ

Владимир Бурцев

"партнеры" на второй день уже бы ввели запрет, а у нас то, не знали, то забыли- ага, "щаз" введем. Может надо пересчитать в своем государстве "все травинки и былиночки"!, кто владеет и кто отдал сие на откуп. А то как проблема, так давай возвращать все "свечные заводики"- ведь нет ничего проще начать с региона, области, округа, а народ подскажет, кто "правит бал"! Думу сократить вдвое, как и им заплату- нет, так поменяйте вывеску- "Государственные дармоеды России"!