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В Британии испугались решения России по рыболовству в Баренцевом море

В Британии испугались решения России по рыболовству в Баренцевом море

РИА Новости/Владимир Песня Возможное решение России по запрету Британии ловить рыбу в Баренцевом море может лишить англичан национального блюда фиш-энд-чипс, передает Daily Mail.

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Комментарии
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С
Сергей
Давно пора...
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18 час.
ВБ
Владимир Бурцев
&quot;партнеры&quot; на второй день уже бы ввели запрет, а у нас то, не знали, то забыли- ага, &quot;щаз&quot; введем. Может надо пересчитать в своем государстве &quot;все травинки и былиночки&quot;!, кто владеет и кто отдал сие на откуп. А то как проблема, так давай возвращать все &quot;свечные заводики&quot;- ведь нет ничего проще начать с региона, области, округа, а народ подскажет, кто &quot;правит бал&quot;! Думу сократить вдвое, как и им заплату- нет, так поменяйте вывеску- &quot;Государственные дармоеды России&quot;!
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18 час.
ВИ
Валерий Иванов
Вот теперь то поедим пикши !
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17 час.

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