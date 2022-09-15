Салаты на зиму 10

Салат из помидоров помидоры, перец сладкий, лук, морковь, масло растительное, сахар, уксус, соль Стерилизованный салат из кольраби перец чёрный горошком, луковицы, уксус, соль, сахар Салат «Фантазия» вода, соль, сахар, уксус Салат «Полтавский» капуста белокочанная, лук, яблоко, перец болгарский, помидоры, соль, лавровый лист, перец чёрный горошком, помидоры красные Салат «Здоровье» капуста белокочанная, морковь, сельдерей, зелень петрушки, паприка, уксус, сахар, соль, уксус, сахар, соль Луковый салат маринованный лук репчатый, вода, уксус, сахар, корица, гвоздика Консервирование салатов помидоры, помидоры зеленые, огурец, капуста цветная, лук, морковь, фасоль стручковая, перец, чеснок Салат со сливами и свекольным соком капуста, слива, сок свеклы, соль, перец чёрный, гвоздика Овощной салат капуста, перец, морковь, лук, помидоры Салат из кабачков кабачок, уксус, вода, сахар, соль, луковицы, перец чёрный горошком, семена горчицы, лавровый лист, укроп, хрен Салат «Лето в банке» вода, соль, сахар, уксус Салат «украинский» (из зеленых или бурых помидоров) томат, томат, морковь, лук, перец сладкий, уксус, масло подсолнечное, перец душистый, лавровый лист, гвоздика, овощи, соль Салат с зеленью и луком капуста, масло растительное, лук репчатый, зелень петрушки, чеснок, соль Салат из моркови, квашеной капусты и яблок морковь, яблоко, капуста квашеная, сок, соль, сахар Консервированный салат из овощей капуста, морковь, лук репчатый, перец сладкий, сахар, соль, уксус, масло растительное Салат «Черная редька» редька, морковь, луковицы, капуста белокочанная, чеснок, уксус, укроп Салат из баклажанов (2-й вариант) баклажан, чеснок, зелень, перец, соль, масло растительное, уксус Салат «Вкусный» баклажан, вода, соль, лук, морковь, перец сладкий, чеснок, масло растительное, уксус, соль, сахар Салат из хрена, яблок и моркови морковь, яблоко кислое, хрен, вода, соль, сахар, уксус Салат из перца перец сладкий, помидоры зеленые, лук репчатый, зелень петрушки, зелень сельдерея, сахар, соль, перец чёрный молотый, уксус Салат с винегретной свеклой лук, перец сладкий, свекла, помидоры, сахар, масло растительное, уксус, соль Стерилизованные овощи для приготовления салата морковь, корень сельдерея, горошек зелёный, лук репчатый, вода, уксус, соль, сахар, перец чёрный, лавровый лист Салат «Нежинский» огурец, лук репчатый, укроп, соль, сахар, уксус, перец горошком, лавровый лист, масло подсолнечное Салат из риса с овощами перец, помидоры, лук репчатый, рис, вода, соль, сахар Салат из зеленых помидоров помидоры, лук, вода, уксус, сахар, соль, горчица, перец чёрный горошком Консервирование салатов помидоры, морковь, лук репчатый, перец сладкий Салат из хрена, яблок и моркови морковь, хрен, яблоко, вода, соль, сахар, уксус Салат «Зимнее ассорти» огурец, капуста цветная, лук, морковь, фасоль, вода, уксус, сахар, соль, корица, гвоздика, перец чёрный, перец душистый, лавровый лист Салат из тыквы тыква, уксус, гвоздика, корица, корка лимона, сахар Салат овощной по-украински перец сладкий, помидоры красные, морковь, лук репчатый, корень петрушки, зелень петрушки, масло растительное, уксус, перец душистый горошком, лавровый лист, соль, сахар Салат «Осенний» перец сладкий, помидоры, капуста белокочанная, морковь, лук репчатый, масло растительное, яблоко, соль, сахар Салат с укропом и хреном капуста, хрен, укроп, вода, соль, сахар, уксус Салат из моркови и помидоров с кореньями морковь, помидоры, лук, корень сельдерея, корень петрушки, чеснок, масло растительное, перец чёрный молотый, перец душистый, сахар, соль Салат «Донской» Замечательный традиционный рецепт овощной закуски, заготавливаемой на зиму.