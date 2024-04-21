Рогов заявил, что США выделяют Киеву деньги под масштабную провокацию

США дают Украине деньги под реализацию масштабной провокации против России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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