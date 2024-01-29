Депутат Раев: служба по контракту – гражданская позиция, достойная уважения

РИАМО - 29 янв. Член комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Раев объяснил, почему служба по контракту – это правильный поступок для настоящего мужчины.
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