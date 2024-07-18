Онколог Олькин перечислил пять привычек, которые грозят развитием рака

Исследование американских ученых, охватившее данные более 1,7 миллиона случаев онкологических заболеваний у взрослых старше 30 лет, выявило, что нездоровый образ жизни увеличивает вероятность развития рака на 40%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии