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Онколог Олькин перечислил пять привычек, которые грозят развитием рака

Онколог Олькин перечислил пять привычек, которые грозят развитием рака

Исследование американских ученых, охватившее данные более 1,7 миллиона случаев онкологических заболеваний у взрослых старше 30 лет, выявило, что нездоровый образ жизни увеличивает вероятность развития рака на 40%.

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