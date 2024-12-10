Во Франции заявили, что Зеленский и Макрон обсудили отправку войск на Украину

Во время встречи в Париже Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили отправку французских войск на Украину до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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