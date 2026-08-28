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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сурин о том, какому вратарю сложнее всего забить: «Дорожко. Мы с ним сколько раз встречались – я ему ни одной шайбы не забросил. Очень крутой голкипер»

Форвард «Локомотива» Егор Сурин высказался об игре против голкипера «Амура» Максима Дорожко. – Какие у вас сейчас отношения с Никитой Серебряковым? Вы его опять троллите? Сделали фото с ним и подписали: «Успел за 33 секунды».

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