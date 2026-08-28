Форвард «Локомотива» Егор Сурин высказался об игре против голкипера «Амура» Максима Дорожко. – Какие у вас сейчас отношения с Никитой Серебряковым? Вы его опять троллите? Сделали фото с ним и подписали: «Успел за 33 секунды».
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