Форвард «Локомотива» Егор Сурин высказался об игре против голкипера «Амура» Максима Дорожко. – Какие у вас сейчас отношения с Никитой Серебряковым? Вы его опять троллите? Сделали фото с ним и подписали: «Успел за 33 секунды».