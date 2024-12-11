Водителям назвали 11 предметов, которые зимой должны быть в каждом автомобиле

Зима в России предъявляет особые требования к подготовке автомобилей. Заснеженные дороги, нечищеные дворы и резкие перепады температуры создают условия, в которых важно иметь под рукой необходимый набор инструментов и аксессуаров.
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