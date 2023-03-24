Военные коммунальщики Волгоградской области проводят весенние осмотры эксплуатируемых объектов

Осмотры будут выполнены на более 900 объектах казарменно-жилищного фонда, к которым относятся казармы, общежития, штабы, столовые, склады и хранилища, а также более 200 коммунальных объектов водопроводно-канализационного, теплового, и электросетевого хозяйств.
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