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Военные коммунальщики Волгоградской области проводят весенние осмотры эксплуатируемых объектов

Военные коммунальщики Волгоградской области проводят весенние осмотры эксплуатируемых объектов

Осмотры будут выполнены на более 900 объектах казарменно-жилищного фонда, к которым относятся казармы, общежития, штабы, столовые, склады и хранилища, а также более 200 коммунальных объектов водопроводно-канализационного, теплового, и электросетевого хозяйств.

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