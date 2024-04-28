Пенсионерка из Волгограда организовала миллиардную финансовую пирамиду

68-летняя женщина из Волгограда создала ОПГ. Пенсионерка и четыре ее сообщника привлекли порядка миллиарда рублей, занимаясь незаконной банковской деятельностью68-летняя жительница Волгограда организовала финансовую пирамиду на миллиард рублей и вовлекла в нее четверых знакомых.
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