МИД России оценил слушания в Гааге по Керченскому проливу

Слушания в Международном арбитражном суде в Гааге о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.
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