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Политика как она есть

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МИД России оценил слушания в Гааге по Керченскому проливу

МИД России оценил слушания в Гааге по Керченскому проливу

Слушания в Международном арбитражном суде в Гааге о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

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Комментарии
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Eduard
Пускай в Гааге разберутся с преступникаии на Украине после Майдана,а то что то не слышно про это!
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13 час.

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