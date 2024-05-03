Боррель признал потерю Америкой статуса гегемона

Сложившаяся после холодной войны система международного взаимодействия не существует, Америка утратила статус гегемона, а мировой порядок после 1945 года теряет позиции, заявил 3 мая на лекции в Оксфордском университете верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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