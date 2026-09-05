«Нас просто обокрали». Гасли отреагировал на лишение подиума в Монако

«Нас просто обокрали». Гасли отреагировал на лишение подиума в МонакоPirelliФранцузский гонщик Пьер Гасли считает, что команду Alpine лишили заслуженного подиума после решения Международного апелляционного суда FIA.
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