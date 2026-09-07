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ProToMEx: новый метод объяснения решений ИИ оказался в 30–40 раз быстрее SHAP и LIME

ProToMEx: новый метод объяснения решений ИИ оказался в 30–40 раз быстрее SHAP и LIME

Современные методы объяснения решений моделей машинного обучения в основном опираются на оценку важности отдельных признаков.

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