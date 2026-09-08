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Unitree представила первого гуманоида с моделью мира — он «предсказывает» будущее

Unitree представила первого гуманоида с моделью мира — он «предсказывает» будущее

Модель мира — это система искусственного интеллекта, которая создает внутреннее представление об окружающей среде и может прогнозировать, как она изменится в результате действий.

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