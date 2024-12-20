Совет МВФ утвердил выделение Украине $1,1 млрд

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Киеву очередного транша на сумму $1,1 млрд по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF).
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