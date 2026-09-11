Enbridge приобретает нефтяной бизнес Blackstone в США за $2,55 миллиарда

Канадский оператор трубопроводных систем Enbridge объявил о заключении соглашения о покупке активов компании Tallgrass Energy (принадлежащей фонду Blackstone) в сфере транспортировки сырой нефти за 2,55 миллиарда долларов США наличными.
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